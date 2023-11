Les vacances au MAAP : Jeux de couleurs ! 22 Cours Tourny Périgueux, 19 février 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Lundi 19 février de 14h à 15h30 : Jeux de couleurs ! Viens découvrir les impressionnistes du musée et réalise un paysage tout en couleur.

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Tarifs : entrée du musée + 2.50€

Renseignements / réservations : 05 53 06 40 70.

2024-02-19 fin : 2024-02-19 17:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday, February 19, 2 – 3:30 pm: Color games! Come and discover the museum’s Impressionists and create a colorful landscape.

Workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Prices: museum admission + 2.50?

Information / reservations: 05 53 06 40 70

Lunes 19 de febrero, de 14.00 a 15.30 h: ¡Juegos de colores! Venga a descubrir a los impresionistas en el museo y cree un paisaje lleno de color.

Los talleres están abiertos a niños a partir de 6 años y a sus familias.

Precios: entrada al museo + 2,50?

Información / reservas: 05 53 06 40 70

Montag, 19. Februar, 14.00-15.30 Uhr: Farbenspiele! Komm und entdecke die Impressionisten des Museums und gestalte eine farbenfrohe Landschaft.

Die Workshops sind für Kinder ab 6 Jahren und ihre Familien geeignet.

Preise: Museumseintritt + 2.50?

Informationen/Reservierungen: 05 53 06 40 70

Mise à jour le 2023-11-23 par OT de Périgueux