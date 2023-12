Les vacances au MAAP – Jeux de couleurs ! 22 Cours Tourny Périgueux, 19 février 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 14:00:00

fin : 2024-02-19

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

» Jeux de couleurs ! » : Viens découvrir les impressionnistes du musée et réalise un paysage tout en couleur.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30 !

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Tarif : Entrée + 2,50 € par atelier.

22 Cours Tourny Musée d’art et d’archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Communal de Périgueux