Périgueux Les jeudis du musée – La borne de Saint-Augûtre 22 Cours Tourny Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne jeudi 15 février de 12h30 à 13h00 : Archéologie médiévale : La borne de Saint-Augûtre par Marie-Béatrice Ricaud.

thursday February 15, 12:30 – 1:00 pm: Medieval archaeology: The Saint-Augûtre milestone by Marie-Béatrice Ricaud.

free jueves 15 de febrero, de 12.30 a 13.00 h: Arqueología medieval: el marcador de Saint-Augûtre, por Marie-Béatrice Ricaud.

gratuito donnerstag, 15. Februar, 12.30-13.00 Uhr: Mittelalterliche Archäologie: Der Grenzstein von Saint-Augûtre von Marie-Béatrice Ricaud.

