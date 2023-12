Mercredi, c’est patrimoine ! – Enigmatiques détails 22 Cours Tourny Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:30:00

fin : 2024-02-14 16:30:00 Partez à la découverte des façades des boulevards. Scrutez leurs détails et soyez les premiers à résoudre l’énigme qui vous est proposée ! À partir de 4 ans. Les mineurs doivent nécessairement être accompagnés d’un adulte pour participer ensemble à l’activité. Sur réservation – Office de tourisme Destination Périgueux.





22 Cours Tourny
Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord

Périgueux 24000
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine

