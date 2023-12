Passeurs de patrimoine – Les architectes des boulevards 22 Cours Tourny Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Passeurs de patrimoine – Les architectes des boulevards 22 Cours Tourny Périgueux, 12 février 2024, Périgueux. Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 15:00:00

fin : 2024-02-12 16:30:00 Levez les lieux vers d’étonnantes façades du second XIXe siècle et testez ensuite votre reconnaissance des lieux à l’aide d’un jeu réalisé sur mesure. Venez décrypter le vocabulaire architectural de Louis Catoire, d’Antoine Lambert, d’Auguste Bouillon ou encore de Charles Planckaert afin de pouvoir le faire découvrir à votre tour. Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux.

Levez les lieux vers d’étonnantes façades du second XIXe siècle et testez ensuite votre reconnaissance des lieux à l’aide d’un jeu réalisé sur mesure. Venez décrypter le vocabulaire architectural de Louis Catoire, d’Antoine Lambert, d’Auguste Bouillon ou encore de Charles Planckaert afin de pouvoir le faire découvrir à votre tour. Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux

Levez les lieux vers d’étonnantes façades du second XIXe siècle et testez ensuite votre reconnaissance des lieux à l’aide d’un jeu réalisé sur mesure. Venez décrypter le vocabulaire architectural de Louis Catoire, d’Antoine Lambert, d’Auguste Bouillon ou encore de Charles Planckaert afin de pouvoir le faire découvrir à votre tour. Sur réservation – Office de Tourisme Destination Périgueux EUR.

22 Cours Tourny Musée d’art et d’archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Code postal 24000 Lieu 22 Cours Tourny Adresse 22 Cours Tourny Musée d'art et d'archéologie du Périgord Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville 22 Cours Tourny Périgueux Latitude 45.18604 Longitude 0.72395 latitude longitude 45.18604;0.72395

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/