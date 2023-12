Les jeudis du musée – L’exposition consacrée à la collection Périchon Bey 22 Cours Tourny Périgueux, 3 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

jeudi 8 février de 12h30 à 13h00 : Antiquités égyptiennes : L’exposition consacrée à la collection Périchon Bey par le musée des Beaux-Arts de Limoges.

gratuit.

2024-02-08 fin : 2024-02-08 18:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday February 8, 12:30 – 1:00 pm: Egyptian Antiquities: The Périchon Bey Collection exhibition at the Musée des Beaux-Arts de Limoges.

free

jueves 8 de febrero de 12:30 a 13:00 h: Antigüedades egipcias: la exposición dedicada a la colección Périchon Bey por el museo de Bellas Artes de Limoges.

gratis

donnerstag, 8. Februar, 12.30-13.00 Uhr: Ägyptische Antiquitäten: Die der Sammlung Périchon Bey gewidmete Ausstellung des Musée des Beaux-Arts de Limoges.

kostenlos

