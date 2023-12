Les jeudis du musée – L’ange de Saint-Front 22 Cours Tourny Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

jeudi 1er février de 12h30 à 13h00 : Archéologie médiévale : L’ange de Saint-Front par Jean-Marc Nicolas, historien de l’art.

gratuit.

2024-02-01

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday, February 1, 12:30 – 1:00 pm: Medieval archaeology: The Angel of Saint-Front by Jean-Marc Nicolas, art historian.

free

jueves 1 de febrero, 12.30 – 13.00 h: Arqueología medieval: el Ángel de Saint-Front por Jean-Marc Nicolas, historiador del arte.

gratuito

donnerstag, 1. Februar, 12:30-13:00 Uhr: Mittelalterliche Archäologie: Der Engel von Saint-Front von Jean-Marc Nicolas, Kunsthistoriker.

kostenlos

