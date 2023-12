Les jeudis du musée – L’ange de Saint-Front 22 Cours Tourny Périgueux, 1 février 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 12:30:00

fin : 2024-02-01

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Archéologie médiévale : L’ange de Saint-Front par Jean-Marc Nicolas, historien de l’art..

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



