Les jeudis du musée – « Les derniers moments de Montaigne » de Périgueux à Bordeaux 22 Cours Tourny Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

jeudi 25 janvier de 12h30 à 13h00 : Beaux-Arts : « Les derniers moments de Montaigne » de Périgueux à Bordeaux par Laurent Védrine, Directeur du Musée d’Aquitaine, conservateur en chef du Patrimoine.

gratuit.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday January 25, 12:30 – 1:00 pm: Beaux-Arts: « Les derniers moments de Montaigne » (Montaigne’s last moments) from Périgueux to Bordeaux by Laurent Védrine, Director of the Musée d’Aquitaine and Chief Curator of Heritage.

free

jueves 25 de enero de 12:30 a 13:00: Bellas Artes: « Les derniers moments de Montaigne » (Los últimos momentos de Montaigne) de Périgueux a Burdeos por Laurent Védrine, director del museo de Aquitania y conservador jefe de Patrimonio.

gratuito

donnerstag, 25. Januar, 12.30-13.00 Uhr: Beaux-Arts: « Die letzten Momente Montaignes » von Périgueux nach Bordeaux von Laurent Védrine, Direktor des Musée d’Aquitaine, Chefkonservator des Kulturerbes.

kostenlos

