Les jeudis du musée – Les derniers moments de Montaigne 22 Cours Tourny Périgueux, 25 janvier 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 12:30:00

fin : 2024-01-25

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Beaux-Arts: « Les derniers moments de Montaigne de Périgueux à Bordeaux par Laurent Védrine, Directeur du Musée d’Aquitaine, conservateur en chef du Patrimoine..

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Beaux-Arts: « Les derniers moments de Montaigne de Périgueux à Bordeaux par Laurent Védrine, Directeur du Musée d’Aquitaine, conservateur en chef du Patrimoine.

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Beaux-Arts: « Les derniers moments de Montaigne de Périgueux à Bordeaux par Laurent Védrine, Directeur du Musée d’Aquitaine, conservateur en chef du Patrimoine.

EUR.

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par OT Communal de Périgueux