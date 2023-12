Les jeudis du musée – Laïs d’Adolphe Thabard 22 Cours Tourny Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

jeudi 18 janvier de 12h30 à 13h00 : Beaux-Arts : Laïs d’Adolphe Tabard par Jean-Marc Ferrer

gratuit.

2024-01-18 fin : 2024-01-18 18:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday, January 18, 12:30 to 1:00 pm: Beaux-Arts: Laïs by Adolphe Tabard by Jean-Marc Ferrer

free

jueves 18 de enero de 12.30 a 13.00 h: Beaux-Arts: Laïs de Adolphe Tabard por Jean-Marc Ferrer

entrada gratuita

donnerstag, den 18. Januar von 12.30 bis 13.00 Uhr: Beaux-Arts: Laïs von Adolphe Tabard von Jean-Marc Ferrer

kostenlos

Mise à jour le 2023-11-30 par OT de Périgueux