Les jeudis du musée – Synthèse des fouilles d’Eymet 22 Cours Tourny Périgueux, 4 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

jeudi 11 janvier de 12h30 à 13h : Archéologie / Synthèse des fouilles d’Eymet par Juliette Hantrais, Docteure en sciences archéologiques.

gratuit.

2024-01-11 fin : 2024-01-11 18:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



thursday, January 11, 12:30 – 1pm: Archaeology / Summary of excavations at Eymet by Juliette Hantrais, Doctor of Archaeological Sciences.

free

jueves 11 de enero de 12.30 a 13.00 h: Arqueología / Resumen de las excavaciones en Eymet por Juliette Hantrais, Doctora en Ciencias Arqueológicas.

gratuito

donnerstag, 11. Januar, 12:30-13:00 Uhr: Archäologie / Zusammenfassung der Ausgrabungen in Eymet von Juliette Hantrais, Doktorin der archäologischen Wissenschaften.

kostenlos

Mise à jour le 2023-11-30 par OT de Périgueux