Les jeudis du musée – Centenaire du MNP : « Denis Peyrony – Passion Préhistoire » 22 Cours Tourny Périgueux, 14 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Centenaire du Musée National de Préhistoire : « Denis Peyrony – Passion Préhistoire » par Nathalie Fourment, directrice du MNP.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take a « museum break » by devouring one of his works with your eyes. An appetizer to whet your appetite for more, and to keep you coming back for more.

Centenary of the Musée National de Préhistoire: « Denis Peyrony ? Passion Préhistoire » by Nathalie Fourment, MNP Director

Tómese un « descanso museístico » devorando con los ojos una de sus obras. Te abrirá el apetito y te despertará las ganas de saber más y volver a por más.

Centenario del Museo Nacional de Prehistoria: « Denis Peyrony ? Passion Préhistoire » por Nathalie Fourment, Directora del MNP

Machen Sie eine « Museumspause », indem Sie eines seiner Werke mit den Augen verschlingen. Ein Appetitanreger, der Sie dazu bringt, mehr zu erfahren und länger zu bleiben.

Hundertjähriges Jubiläum des Musée National de Préhistoire: « Denis Peyrony? Passion Préhistoire » von Nathalie Fourment, Direktorin des MNP

