Les jeudis du musée – Festival du Livre Gourmand : Savoureux Périgord 22 Cours Tourny Périgueux, 16 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Faites une « pause musée » en dévorant des yeux l’une de ses oeuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Festival du Livre Gourmand : « Savoureux Périgord » par Jean-Marc Ferrer.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take a « museum break » by devouring one of his works with your eyes. An appetizer to whet your appetite for more, and to keep you coming back for more.

Festival du Livre Gourmand: « Savoureux Périgord » by Jean-Marc Ferrer

Tómese un « descanso museístico » devorando con los ojos una de sus obras. Te abrirá el apetito y te despertará las ganas de saber más y volver a por más.

Festival du Livre Gourmand: « Savoureux Périgord » de Jean-Marc Ferrer

Machen Sie eine « Museumspause », indem Sie eines seiner Werke mit den Augen verschlingen. Ein Appetitanreger, der Sie dazu bringt, mehr zu erfahren und länger zu bleiben.

Festival du Livre Gourmand: « Savoureux Périgord » von Jean-Marc Ferrer

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Communal de Périgueux