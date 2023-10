Conférence – « Anselm Kiefer » 22 Cours Tourny Périgueux, 13 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

L’association les amis du MAAP propose une conférence à 17h animée par Jean-Marc Nicolas : « Anselm Kiefer » qui sera suivie, dans le cadre du partenariat AMAAP – Ciné Cinéma, par la projection du film de Wim Wenders : « Le bruit du temps » le 20 novembre au CGR par Ciné Cinéma..

2023-11-13 fin : 2023-11-13 18:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association les amis du MAAP is offering a lecture at 5pm by Jean-Marc Nicolas on « Anselm Kiefer », followed by a screening of Wim Wenders’ film « Le bruit du temps » on November 20 at the CGR by Ciné Cinéma, as part of the AMAAP – Ciné Cinéma partnership.

En el marco de la colaboración AMAAP – Ciné Cinéma, la asociación les amis du MAAP organiza el 20 de noviembre en el CGR de Ciné Cinéma una conferencia a las 17.00 horas de Jean-Marc Nicolas sobre « Anselm Kiefer », seguida de la proyección de la película de Wim Wenders « Le bruit du temps ».

Der Verein les amis du MAAP bietet um 17 Uhr eine von Jean-Marc Nicolas geleitete Konferenz an: « Anselm Kiefer ». Im Rahmen der Partnerschaft AMAAP – Ciné Cinéma folgt am 20. November im CGR die Vorführung des Films von Wim Wenders: « Le bruit du temps » durch Ciné Cinéma.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT de Périgueux