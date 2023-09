Les vacances au musée – « Momies et compagnie ! » 22 Cours Tourny Périgueux, 2 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

« Momies et compagnie ! » Découvre l’exposition sur les momies et réalise une forme de momie en terre.

Cet atelier est en lien avec l’exposition « Mille et un Orient » à voir jusqu’au 10 décembre

Tarif : entrée + 2.50€ – sur réservation : 0553064070.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 13:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Mummies and company! » Discover the exhibition on mummies and make a mummy shape out of clay.

This workshop is linked to the « A Thousand and One Orient » exhibition, on view until December 10

Price: admission + 2.50? – on reservation: 0553064070

« ¡Momias y compañía! Descubra la exposición sobre momias y haga una momia de arcilla.

Este taller está vinculado a la exposición « Mil y un oriente », abierta hasta el 10 de diciembre

Precio: entrada + 2,50? – con reserva: 0553064070

« Mumien und Co! » Entdecke die Ausstellung über Mumien und stelle eine Mumienform aus Ton her.

Dieser Workshop steht in Verbindung mit der Ausstellung « Tausend und ein Orient », die bis zum 10. Dezember zu sehen ist

Preis: Eintritt + 2.50? – auf Reservierung: 0553064070

Mise à jour le 2023-09-13 par OT de Périgueux