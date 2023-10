Conférence – dîner « A travers la collection épigraphique du musée » 22 Cours Tourny Périgueux, 19 octobre 2023, Périgueux.

L’association des amis du MAAP propose à 18h à la Maison diocésaine une conférence – dîner avec l’intervention de Florence Calament, conservateur en chef au musée du Louvre : « A travers la collection épigraphique copte du musée » 26€. réservation : amisdumusee24@gmail.com.

The association des amis du MAAP (Friends of the MAAP) is organizing a conference-dinner at 6pm at the Maison diocésaine, with a talk by Florence Calament, chief curator at the Musée du Louvre: « A travers la collection épigraphique copte du musée » (Through the museum’s Coptic epigraphic collection) 26? reservation: amisdumusee24@gmail.com

La Association des Amis du MAAP (Asociación de Amigos del MAAP) ofrece una conferencia y una cena a las 18.00 h en la Maison Diocésaine, con una conferencia de Florence Calament, conservadora jefe del Museo del Louvre: « A travers la collection épigraphique copte du musée » (A través de la colección epigráfica copta del museo) 26?. reserva obligatoria: amisdumusee24@gmail.com

Der Verein der Freunde des MAAP lädt um 18 Uhr im Diözesanhaus zu einer Konferenz und einem Abendessen mit Florence Calament, Chefkonservatorin am Louvre, ein: « Durch die koptische epigraphische Sammlung des Museums » 26? Reservierung: amisdumusee24@gmail.com

