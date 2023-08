Journées Européennes du Patrimoine – Lectures et interventions musicales 22 Cours Tourny Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Lectures et interventions musicales :

– « La comédienne » un texte inspiré du buste « La comédienne » de Marie Besnières-Henraux (1876-1964) écrit et joué par Monique Burg.

– Chant : composition d’Hildegard Von Bingen et extrait du codex Las Huelgas par Hermine Huguenel.

– Chant par Rachel Meignan, improvisation, jazz.

– Chanson à danser du Périgord en occitan par le chœur de femmes « A la quinte »..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Readings and musical interventions:

– « La comédienne » a text inspired by the bust « La comédienne » by Marie Besnières-Henraux (1876-1964) written and performed by Monique Burg.

– Singing: composition by Hildegard Von Bingen and excerpts from the Las Huelgas codex by Hermine Huguenel.

– Singing by Rachel Meignan, improvisation, jazz.

– Chanson à danser du Périgord in Occitan by the women’s choir « A la quinte ».

Lecturas e interpretaciones musicales:

– « La comédienne », texto inspirado en el busto « La comédienne » de Marie Besnières-Henraux (1876-1964), escrito e interpretado por Monique Burg.

– Canto: una composición de Hildegard Von Bingen y un extracto del códice Las Huelgas de Hermine Huguenel.

– Cantado por Rachel Meignan, improvisación, jazz.

– Canción bailada del Périgord en occitano por el coro femenino « A la quinte ».

Lesungen und musikalische Interventionen :

– « La comédienne » ein Text inspiriert von der Büste « La comédienne » von Marie Besnières-Henraux (1876-1964) geschrieben und gespielt von Monique Burg.

– Gesang: Komposition von Hildegard von Bingen und Auszug aus dem Codex Las Huelgas von Hermine Huguenel.

– Gesang von Rachel Meignan, Improvisation, Jazz.

– Chanson à danser du Périgord auf Okzitanisch vom Frauenchor « A la quinte ».

