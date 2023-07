La malédiction de la momie 22 Cours Tourny Périgueux, 17 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Vous avez 1 heure pour rompre la malédiction et sauver Agathe Cristo !

à partir de 13 ans – réservation auprès de l’Office de Tourisme de Périgueux – 10€.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 18:00:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You have 1 hour to break the curse and save Agathe Cristo!

ages 13 and up – book at Périgueux Tourist Office – 10?

¡Tienes 1 hora para romper la maldición y salvar a Agathe Cristo!

a partir de 13 años – reserva en la Oficina de Turismo de Périgueux – 10?

Sie haben eine Stunde Zeit, um den Fluch zu brechen und Agathe Cristo zu retten!

ab 13 Jahren – Reservierung beim Office de Tourisme de Périgueux – 10?

