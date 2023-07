La malédiction de la momie 22 Cours Tourny Périgueux, 3 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Rien ne va plus au Musée depuis que nos deux archéologues périgourdins Agathe Cristo et Max Malotou ont découvert la fabuleuse momie du chat de Toutankhamon, TOUTANKASHA !

Vous avez 1 heure pour rompre la malédiction et sauver Agathe Cristo !

à partir de 13 ans – réservation auprès de l’Office de Tourisme de Périgueux – 10€.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nothing has gone right at the Museum since our two Perigordian archaeologists Agathe Cristo and Max Malotou discovered the fabulous mummy of Tutankhamen’s cat, TOUTANKASHA!

You have 1 hour to break the curse and save Agathe Cristo!

ages 13 and up – book at Périgueux Tourist Office – 10?

Nada va bien en el Museo desde que nuestros dos arqueólogos del Périgord, Agathe Cristo y Max Malotou, descubrieron la fabulosa momia del gato de Tutankamón, ¡TUTANKASHA!

¡Tienes 1 hora para romper la maldición y salvar a Agathe Cristo!

a partir de 13 años – reserva en la Oficina de Turismo de Périgueux – 10?

Nichts geht mehr im Museum, seit unsere beiden Archäologen aus dem Perigord, Agathe Cristo und Max Malotou, die fabelhafte Mumie der Katze von Tutanchamun, TOUTANKASHA, entdeckt haben!

Sie haben eine Stunde Zeit, um den Fluch zu brechen und Agathe Cristo zu retten!

ab 13 Jahren – Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Périgueux – 10?

