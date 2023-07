L’été au musée – A tes crayons (MAAP) 22 Cours Tourny Périgueux, 17 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

« A tes crayons ». Découvrez le travail d’Emma Reyes et réalisez un animal avec des jeux graphiques

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

22 Cours Tourny Musée d’art et d’archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« A tes crayons ». Discover the work of Emma Reyes and create an animal with graphic games

Workshops are open to children aged 6 and over and their families.

« A tus lápices Descubre la obra de Emma Reyes y crea un animal mediante juegos gráficos

Los talleres están abiertos a niños a partir de 6 años y a sus familias.

» An deine Stifte « . Entdecken Sie die Arbeit von Emma Reyes und gestalten Sie ein Tier mit grafischen Spielen

Die Workshops sind offen für Kinder ab 6 Jahren und ihre Familien.

