La malédiction de la momie 22 Cours Tourny Périgueux, 13 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Rien ne va plus au Musée vous avez 1h pour rompre la malédiction et sauver Agathe Cristo. A partir de 13 ans – réservation auprès de l’Office de Tourisme de Périgueux – 10€.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 17:30:00. EUR.

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rien ne va plus au Musée you have 1 hour to break the curse and save Agathe Cristo. Ages 13 and up – book at Périgueux Tourist Office – 10?

Nada sale bien en el Museo – tienes 1 hora para romper la maldición y salvar a Agathe Cristo. A partir de 13 años – reservar en la Oficina de Turismo de Périgueux – 10?

Rien ne va plus au Musée du hast eine Stunde Zeit, um den Fluch zu brechen und Agathe Cristo zu retten. Ab 13 Jahren – Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Périgueux – 10?

Mise à jour le 2023-07-05 par OT de Périgueux