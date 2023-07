MNOP Tour – Don Vappie 22 Cours Tourny Périgueux, 10 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Cet été, le Festival MNOP fait le tour de la Dordogne et s’arrête à Périgueux le 10 Juillet 2023 pour une étape au Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord !

Sur scène : le musicien et compositeur Don Vappie !.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 . EUR.

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This summer, the MNOP Festival tours the Dordogne, stopping off in Périgueux on July 10, 2023 for a stopover at the Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord!

On stage: musician and composer Don Vappie!

Este verano, el Festival MNOP recorre la Dordoña, haciendo escala en Périgueux el 10 de julio de 2023 para visitar el Museo de Arte y Arqueología del Périgord

En el escenario: el músico y compositor Don Vappie

Diesen Sommer tourt das MNOP-Festival durch die Dordogne und macht am 10. Juli 2023 in Périgueux Halt, um im Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord einen Zwischenstopp einzulegen!

Auf der Bühne: der Musiker und Komponist Don Vappie!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux