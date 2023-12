Exposition – Mille et un Orient 22 Cours Tourny Périgueux, 15 juin 2023, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-15

fin : 2024-09-30

À l’occasion du 120ème anniversaire du MAAP, le Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord vous propose de découvrir deux expositions : « L’Orient des peintres » dans les collections et « Sommeil éternel sur le Nil », en clin d’oeil à l’exposition « Agatha Christie, en quête d’archéologie » présentée au musée Vesunna, qui lui fête ses 20 ans !.

22 Cours Tourny Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



