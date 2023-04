Fête des Gens de Mer, de la Saint-Pierre et des Pêcheurs 22 Cours Landrivon, 25 juin 2023, Port-de-Bouc.

Dans le centre-ville.

En partenariat avec la Mairie.

Hommage aux disparus en mer..

2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the downtown area.

In partnership with the Town Hall.

Tribute to those lost at sea.

En el centro de la ciudad.

En colaboración con el Ayuntamiento.

Homenaje a los caídos en el mar.

In der Innenstadt.

In Partnerschaft mit dem Rathaus.

Ehrung der auf See Verschollenen.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Port de Bouc