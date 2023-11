iF3 Chamonix 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc, 30 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Festival de films de ski, snowboard et alpinisme.

Du 30 novembre au 3 décembre, nous célébrons ensemble le début de l’hiver avec des sorties en montagne, des projections de films au cinéma, des conférences, un village de marques et des concerts..

2023-11-30 18:00:00 fin : 2023-12-03

22 cour Bartavel Le cinéma Vox

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Ski, snowboard and mountaineering film festival.

From November 30 to December 3, we celebrate the start of winter with mountain outings, film screenings, conferences, a brand village and concerts.

Festival de cine de esquí, snowboard y alpinismo.

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, celebraremos el comienzo del invierno con salidas a la montaña, proyecciones de películas, conferencias, un brand village y conciertos.

Filmfestival für Ski-, Snowboard- und Bergsteigerfilme.

Vom 30. November bis 3. Dezember feiern wir gemeinsam den Winteranfang mit Bergtouren, Filmvorführungen im Kino, Vorträgen, einem Markendorf und Konzerten.

