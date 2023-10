Soirée ciné-débat 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc, 18 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

» La forêt c’est la classe ! » de Daniel Schlosser en présence du réalisateur, d’Élise Sergent et d’Aurore Blanquet..

2023-10-18 20:30:00 fin : 2023-10-18 23:00:00. EUR.

22 cour Bartavel Le cinéma Vox

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Daniel Schlosser’s « La forêt c’est la classe! « by Daniel Schlosser, in the presence of the director, Élise Sergent and Aurore Blanquet.

¡ »La forêt c’est la classe! » de Daniel Schlosser, en presencia del director, Élise Sergent y Aurore Blanquet.

» La forêt c’est la classe ! » von Daniel Schlosser in Anwesenheit des Regisseurs, von Élise Sergent und Aurore Blanquet.

