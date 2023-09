Poésie à la bougie – Les nuits de l’Estuaire 22 Côte de la Croix Rouge Équemauville, 21 octobre 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

PAVILLON DE LA REINE

C’est l’histoire du Pavillon de la Reine, une demeure construite pour servir de

relais à la reine Marie Antoinette… Lucie Delarue Mardrus, grande poétesse,

écrivaine et artiste peintre, fit l’acquisition au début du XXe siècle. Elle y vécut

de 1907 à 1936. Isabelle Mountain, guide conférencière, vous invite à découvrir

ce lieu chargé d’histoire à la lueur des bougies. Au fil de la visite, elle vous lira

tes textes de la poétesse et vous parlera de son lien avec cette belle maison..

2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . .

22 Côte de la Croix Rouge

Équemauville 14600 Calvados Normandie



QUEEN’S PAVILION

This is the story of the Pavillon de la Reine, a residence built as a relay

for Queen Marie Antoinette… Lucie Delarue Mardrus, the great poet,

writer and painter, acquired the property in the early 20th century. She lived there

from 1907 to 1936. Isabelle Mountain, tour guide, invites you to discover

this historic site by candlelight. During the tour, she will read to you

and talk about her connection with this beautiful house.

EL PABELLÓN DE LA REINA

Esta es la historia del Pavillon de la Reine, una residencia construida para servir de

para la reina María Antonieta… Lucie Delarue Mardrus, la gran poeta, escritora y pintora

escritora y pintora, adquirió la casa a principios del siglo XX. Vivió allí

de 1907 a 1936. Isabelle Mountain, guía turística, le invita a descubrir

este lugar cargado de historia a la luz de las velas. Durante la visita, le leerá

y hablará de su relación con esta hermosa casa.

PAVILLON DER KÖNIGIN

Dies ist die Geschichte des Pavillon de la Reine, eines Hauses, das gebaut wurde, um als

der Königin Marie Antoinette als Zwischenstation diente… Lucie Delarue Mardrus, eine große Dichterin,

schriftstellerin und Malerin, erwarb es Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie lebte dort

von 1907 bis 1936. Die Fremdenführerin Isabelle Mountain lädt Sie ein, Folgendes zu entdecken

diesen geschichtsträchtigen Ort bei Kerzenlicht. Während des Besuchs liest sie Ihnen folgende Texte vor

sie wird Ihnen Texte der Dichterin vortragen und Ihnen von ihrer Verbindung zu diesem schönen Haus erzählen.

