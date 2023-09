Spectacle conte Halloween – la trouille des citrouilles 22 Chemin de la Tuilerie Morcenx-la-Nouvelle, 31 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Spectacle « la trouille des citrouilles », écrit et mis en scène par Katy Sardain et Gilles Barraud de l’association Morcenaise « contes et nouvelles

Conte écrit et mis en scène par Katy Sardain et Gilles Barraud

Ouvertures des portes :18h

Prix:5€

Réservation avant le 25/10 au 06 32 22 57 16.

22 Chemin de la Tuilerie

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Show « la trouille des citrouilles », written and directed by Katy Sardain and Gilles Barraud from the Morcenaise association « contes et nouvelles »

Written and directed by Katy Sardain and Gilles Barraud

Doors open:18h

Price:5?

Book before 25/10 on 06 32 22 57 16

Espectáculo « la trouille des citrouilles », escrito y dirigido por Katy Sardain y Gilles Barraud de la asociación morcenaise « contes et nouvelles

Historia escrita y dirigida por Katy Sardain y Gilles Barraud

Apertura de puertas:18h

Precio:5?

Reserva antes del 25/10 en el 06 32 22 57 16

Schauspiel « la trouille des citrouilles », geschrieben und inszeniert von Katy Sardain und Gilles Barraud von der Morcenaise Association « contes et nouvelles »

Märchen, geschrieben und inszeniert von Katy Sardain und Gilles Barraud

Türöffnungen:18h

Preis:5 ?

Reservierung vor dem 25.10. unter 06 32 22 57 16

