Exposition Chahab 22 Chemin de la Minoterie Nay, 1 décembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Une nouvelle exposition arrive à la Minoterie ! Chahab vous invite à découvrir une sélection de ses œuvres de peintures, gravures, ou encore sculptures.

Une vente exceptionnelle à ne pas manquer..

2023-12-01 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

22 Chemin de la Minoterie La Minoterie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A new exhibition is coming to La Minoterie! Chahab invites you to discover a selection of his paintings, engravings and sculptures.

An exceptional sale not to be missed.

¡Una nueva exposición llega a La Minoterie! Chahab le invita a descubrir una selección de sus pinturas, grabados y esculturas.

Una venta excepcional que no debe perderse.

Eine neue Ausstellung kommt in die Minoterie! Chahab lädt Sie ein, eine Auswahl seiner Gemälde, Stiche und Skulpturen zu entdecken.

Ein außergewöhnlicher Verkauf, den Sie nicht verpassen sollten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay