36’55 22 Chemin de la Minoterie Nay, 19 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Lecture-concert de Didier Bourda (voix, texte) et Sylvain Chauveau (musique minimaliste, texte). Tout public, réservation conseillée..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

22 Chemin de la Minoterie La Minoterie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lecture-concert by Didier Bourda (voice, text) and Sylvain Chauveau (minimalist music, text). All audiences, booking recommended.

Conferencia-concierto de Didier Bourda (voz, texto) y Sylvain Chauveau (música minimalista, texto). Abierto a todos, se recomienda reservar.

Konzertlesung von Didier Bourda (Stimme, Text) und Sylvain Chauveau (minimalistische Musik, Text). Für jedes Publikum, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay