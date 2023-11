Rencontre avec les artistes 22 Chemin de la Minoterie Nay, 18 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Afin de clôturer, l’exposition « Borderlovers » tel qu’il se doit, l’association Nayart et l’association Poésie dans les chais vous proposent deux évènements à ne pas manquer: Rencontre avec les artistes Pedro Amaral et Mathieu Sodore.

Le collectif Borderlovers est né en France en 2017, créé par Pedro Amaral et Ivo Bassanti. La même année, il a représenté le Portugal, à l’invitation du Centre Culturel Portugais en France, à la Semaine des Cultures étrangères, Festival la Rue, FiCEP. Il a développé des actions artistiques pour célébrer les artistes lusophones (expositions en galerie et des actions de rue (collage de peintures originales dans l’espace public) en France, au Luxembourg, au Portugal et en Turquie..

22 Chemin de la Minoterie La Minoterie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To bring the « Borderlovers » exhibition to a fitting close, the Nayart association and the Poésie dans les chais association are organizing two not-to-be-missed events: a meeting with artists Pedro Amaral and Mathieu Sodore.

The Borderlovers collective was born in France in 2017, created by Pedro Amaral and Ivo Bassanti. That same year, it represented Portugal, at the invitation of the Portuguese Cultural Center in France, at the Semaine des Cultures étrangères, Festival la Rue, FiCEP. He has developed artistic actions to celebrate Portuguese-speaking artists (gallery exhibitions and street actions (collage of original paintings in the public space) in France, Luxembourg, Portugal and Turkey.

Para cerrar con broche de oro la exposición « Borderlovers », la asociación Nayart y la asociación Poésie dans les chais organizan dos citas ineludibles: un encuentro con los artistas Pedro Amaral y Mathieu Sodore.

El colectivo Borderlovers nació en Francia en 2017, creado por Pedro Amaral e Ivo Bassanti. Ese mismo año, representó a Portugal, por invitación del Centro Cultural Portugués en Francia, en la Semana de las Culturas Extranjeras, Festival la Rue, FiCEP. Ha desarrollado acciones artísticas para celebrar a los artistas de habla portuguesa (exposiciones en galerías y acciones callejeras (collage de pinturas originales en el espacio público) en Francia, Luxemburgo, Portugal y Turquía.

Um die Ausstellung « Borderlovers » gebührend abzuschließen, laden der Verein Nayart und der Verein Poésie dans les chais zu zwei Veranstaltungen ein, die Sie nicht verpassen sollten: Ein Treffen mit den Künstlern Pedro Amaral und Mathieu Sodore.

Das Kollektiv Borderlovers wurde 2017 in Frankreich von Pedro Amaral und Ivo Bassanti gegründet. Im selben Jahr vertrat es Portugal auf Einladung des Portugiesischen Kulturzentrums in Frankreich bei der Woche der ausländischen Kulturen, Festival la Rue, FiCEP. Er entwickelte Kunstaktionen, um portugiesischsprachige Künstler zu feiern (Ausstellungen in Galerien und Straßenaktionen (Collage von Originalgemälden im öffentlichen Raum)) in Frankreich, Luxemburg, Portugal und der Türkei.

