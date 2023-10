Concert Hindi Blues 22 Chemin de la Minoterie Nay, 7 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’exposition Borderlovers, l’association Nayart organise un concert exceptionnel, « Hindi Blues », du guitariste Kevin Denard. !

Places limitées, réservation conseillée..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

22 Chemin de la Minoterie La Minoterie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Borderlovers exhibition, the Nayart association is organizing an exceptional concert, « Hindi Blues », by guitarist Kevin Denard !

Limited seating, booking recommended.

¡En el marco de la exposición Borderlovers, la asociación Nayart organiza un concierto excepcional, « Hindi Blues », a cargo del guitarrista Kevin Denard !

Plazas limitadas, se recomienda reservar.

Im Rahmen der Ausstellung Borderlovers organisiert der Verein Nayart ein außergewöhnliches Konzert, « Hindi Blues », des Gitarristen Kevin Denard. !

Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen.

