Concert de Musique Persane 22 Chemin de la Minoterie Nay, 12 août 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Chahab et l’association Nayart sont heureux de vous proposer comme en 2018, une série de trois concerts de musique persane classique.

Koorosh Ghazvineh (tambûr, santour et sitar, Iran) et Shabnam Zamani (Chant, Allemagne) reviennent pour notre plus grand plaisir se produire en France et ils seront pour l’occasion accompagnés de Rachel Bulgarelli (violoncelle, France).

Uniquement sur réservation..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

22 Chemin de la Minoterie La Minoterie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As in 2018, Chahab and the Nayart association are delighted to present a series of three concerts of classical Persian music.

Koorosh Ghazvineh (drums, santur and sitar, Iran) and Shabnam Zamani (vocals, Germany) return to France to perform, accompanied by Rachel Bulgarelli (cello, France).

Reservations required.

Al igual que en 2018, Chahab y la Asociación Nayart se complacen en presentar una serie de tres conciertos de música clásica persa.

Koorosh Ghazvineh (batería, santur y sitar, Irán) y Shabnam Zamani (voz, Alemania) regresan a Francia para actuar para nosotros, acompañados por Rachel Bulgarelli (violonchelo, Francia).

Reserva obligatoria.

Chahab und der Verein Nayart freuen sich, Ihnen wie im Jahr 2018 eine Reihe von drei Konzerten mit klassischer persischer Musik anbieten zu können.

Koorosh Ghazvineh (Tambur, Santur und Sitar, Iran) und Shabnam Zamani (Gesang, Deutschland) kommen zu unserem größten Vergnügen wieder nach Frankreich, um hier aufzutreten, und werden bei dieser Gelegenheit von Rachel Bulgarelli (Cello, Frankreich) begleitet.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay