_22 castors front contre front_ est un portrait en trois volets sans entracte d’une génération de vingtenaires tentant de faire communauté sur scène. Mais « faire communauté » n’est pas une sinécure ; et du Moyen Âge au futur, aucune forme de regroupement n’est pérenne. C’est ce que propose cette soirée : des formes changeantes de regroupement : le XIe siècle, avec Front contre front de Gaëlle Bourges ; le présent, avec 22 de Mickaël Phelippeau ; et la science-fiction, avec Castors (puisque tout est fini) de Jonathan Drillet & Marlène Saldana. Une soirée en trois mouvements chacun d’une trentaine de minutes qui donne à voir comment ces jeunes danseurs et danseuses expérimentent la possibilité de (se) tenir ensemble. Ce programme est constitué de trois pièces courtes pour 22 interprètes, créées en collaboration avec le groupe de recherche chorégraphique de l’Université de Poitiers (SUAPS). Front contre Front (création 2016) / Conception : Gaëlle Bourges / Collaboration artistique : Agnès Butet / 22 (création 2017) / Conception : Mickaël Phelippeau / Collaboration artistique : Carole Perdereau / Castors (puisque tout est fini) (création 2018) / Conception : Jonathan Drillet & Marlène Saldana / Interprétation : Paul Audebert, Paul Billaud, Pauline Bléron, Rosalie Boistard, Étienne Bories, Mathilde Caillet, Pierre Adrien Chastang, Léa Fouillet, Juliette Graillot Amat, Camille Guibert, Engaline Guibert, Helen Heraud, Shana Lellouch, Éva Manin, Anne Moran, Maxence Pelloquin, Phlaurian Pettier, Louise Pikety, Adèle Pineau, Salomé Rudnik, Matthieu Sinault et Quentin Thomas / Collaboration : Isabelle Lamothe / Lumière : Abigail Fowler, Fabrice Ollivier / Musique : Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK, Guillaume Olmeta / Montage de production : Farik Cassiopée – Isabelle Morel / Production, diffusion, administration : Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, Pauline Delaplace et Marie-Laure Menger [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=137&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHI0fAmVPoWie1y2dDgjMurfvANj2ocPv5ISOkiWmgoE3ntsACkFw4xC2EAXda8h7M&yymm=20220318) **Durée : 1h45** **Tarif B : 8€ / 15€ /20€** **Tout Public** Avec le soutien de l’ONDA (Office Nationale de Diffusion Artistique) Production déléguée bi-p Projet construit en collaboration avec le TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, l’Université de Poitiers et l’association Os. Coproduction TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, association Os, la Scène nationale d’Orléans. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de Culture, au titre du conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire au titre du conventionnement et par l’Institut français pour ses projets à l’étranger. [https://www.youtube.com/watch?v=omJdG-Y_MlM](https://www.youtube.com/watch?v=omJdG-Y_MlM)

Signé par des artistes aux angles de vision marqués, mais réunissant un seul et même groupe de jeunes interprètes.

