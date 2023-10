REPAS DE NOËL PAR LE MAGNIFIQUE – SÉRIGNAN 22 Boulevard Voltaire Sérignan, 10 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Le Club le Magnifique vous invite pour son repas de noël avec le traiteur La Feloupe. Pendant votre repas, profitez de l’ambiance musical grâce à Alain.

Sur inscription (voir document en pièce jointe à retourner rempli à l’adresse e-mail)..

2023-12-10 12:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

22 Boulevard Voltaire

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Club le Magnifique invites you to its Christmas dinner with caterer La Feloupe. During your meal, enjoy the musical atmosphere thanks to Alain.

Registration required (see attached document, to be returned completed to e-mail address).

El Club le Magnifique le invita a su cena de Navidad con el catering La Feloupe. Durante la comida, disfrute del ambiente musical gracias a Alain.

Inscripción obligatoria (véase documento adjunto, que deberá devolverse cumplimentado a la dirección de correo electrónico).

Der Club le Magnifique lädt Sie zu seinem Weihnachtsessen mit dem Caterer La Feloupe ein. Genießen Sie während des Essens die musikalische Untermalung durch Alain.

Anmeldung erforderlich (siehe beigefügtes Dokument, das Sie bitte ausgefüllt an die E-Mail-Adresse zurücksenden).

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE