LOTO DES RAMEURS – SÉRIGNAN 22 Boulevard Voltaire Sérignan, 26 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Tentez de gagner un des gros lots en participant à ce loto ! Au programme : 15 quines, 6 doubles quines et 5 cartons pleins..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

22 Boulevard Voltaire

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Try to win one of the big prizes by taking part in this lotto! On the program: 15 quines, 6 double quines and 5 full cartons.

¡Intenta ganar uno de los grandes premios participando en esta lotería! En el programa: 15 quines, 6 quines dobles y 5 cajas llenas.

Versuchen Sie, einen der großen Preise zu gewinnen, indem Sie an diesem Lotto teilnehmen! Auf dem Programm stehen 15 Quines, 6 Doppelquines und 5 volle Kartons.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE