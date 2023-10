Automne au restaurant 22 boulevard Thiers Saint-Jean-de-Luz, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

L’Office de Tourisme Pays Basque met en place une opération de valorisation des restaurants du samedi 14 au vendredi 20 octobre 2023 : « Automne au restaurant ».

A Saint-Jean-de-Luz, octobre se veut être le mois de la gastronomie et cette opération s’intègre pleinement au cœur de l’événement « Octobre Gourmand ».

« Automne au restaurant » est une belle occasion qui permet à tout un chacun de découvrir de nouveaux restaurants et de nouvelles cuisines.

Le principe est simple : le restaurateur proposera pour le déjeuner et/ou pour le dîner un seul menu.

– Proposer le midi un menu à 17 ou 22 € (entrée, plat, dessert, vin non compris) et/ou

– Proposer le soir un menu à 25 ou 35 € (entrée, plat, dessert, vin non compris).

De la brasserie au restaurant gastronomique en passant par les établissements traditionnels, les consommateurs ont le choix. Il y en aura pour tous les goûts..

2023-10-14 fin : 2023-10-20 . EUR.

22 boulevard Thiers Restaurant Le Bar Basque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From Saturday October 14 to Friday October 20, 2023, the Pays Basque Tourist Office will be launching an operation to promote restaurants: « Autumn in the restaurant ».

In Saint-Jean-de-Luz, October is the month of gastronomy, and this operation is fully integrated into the heart of the « Octobre Gourmand » event.

« Automne au Restaurant » is a great opportunity for everyone to discover new restaurants and new cuisines.

The principle is simple: restaurateurs offer a single menu for lunch and/or dinner.

– Offer a lunch menu at 17 or 22? (starter, main course, dessert, wine not included) and/or

– Offer an evening menu at 25 or 35 ? (starter, main course, dessert, wine not included).

From brasseries to gastronomic restaurants, as well as traditional establishments, consumers have the choice. There’s something for everyone.

Del sábado 14 al viernes 20 de octubre de 2023, la Oficina de Turismo del País Vasco organiza una operación de promoción de la restauración: « Otoño en los restaurantes ».

En San Juan de Luz, octubre es el mes de la gastronomía, y esta operación forma parte integrante del evento « Octobre Gourmand ».

« Otoño en los restaurantes » es una gran oportunidad para que todo el mundo descubra nuevos restaurantes y nuevas cocinas.

El principio es sencillo: el restaurador ofrecerá un menú único para el almuerzo y/o la cena.

– Ofrecerá un menú de mediodía por 17 o 22? (entrante, plato principal, postre, vino no incluido) y/o un menú de cena por 25?

– Ofrezca un menú de noche por 25 o 35 euros (entrante, plato principal, postre, vino no incluido).

Desde brasseries a restaurantes gastronómicos, pasando por establecimientos tradicionales, el consumidor tiene donde elegir. Hay para todos los gustos.

Das Fremdenverkehrsamt Baskenland führt von Samstag, dem 14. bis Freitag, dem 20. Oktober 2023 eine Aktion zur Aufwertung von Restaurants durch: « Herbst im Restaurant ».

In Saint-Jean-de-Luz ist der Oktober der Monat der Gastronomie und diese Aktion fügt sich nahtlos in die Veranstaltung « Octobre Gourmand » ein.

der « Herbst im Restaurant » ist eine tolle Gelegenheit für jedermann, neue Restaurants und Küchen zu entdecken.

Das Prinzip ist einfach: Der Restaurantbesitzer bietet ein einziges Menü zum Mittag- und/oder Abendessen an.

– Bieten Sie mittags ein Menü zu 17 oder 22? an (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Wein nicht inbegriffen) und/oder

– Am Abend ein Menü zu 25 oder 35 ? anbieten (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Wein nicht inbegriffen).

Von der Brasserie über traditionelle Lokale bis hin zum Gourmetrestaurant haben die Verbraucher die Wahl. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

