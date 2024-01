Jam Session au Pub Au Bureau : La Little Jam 22 Boulevard Léon Gambetta Cahors, vendredi 19 janvier 2024.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19

Pour une région viticole comme la notre, comment ne pas faire honneur au Saint Vincent ? Saint patron des vignerons !!

Alors pour se faire, et pour bien faire, en partenariat avec le Pub Au Bureau nous organiserons une jam session pour fêter ça en musique ! Rien de changé sur le déroulement de la soirée, l’équipe de La Little Jam fera l’ouverture du bal, et la place sera ouverte à tout musicien(ne) désireux de jouer pour un pur moment de partage !

Matériel sur place, amplis, sonorisation, micros, viens juste avec ton instrument et tes ami(e)s, ça va être chouette !

Pour résumer, y aura de la bonne musique, une super ambiance, du bon vin, des bonnes assiettes ! Come on

22 Boulevard Léon Gambetta Au Bureau

Cahors 46000 Lot Occitanie



