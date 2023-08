L’invité du mois : Marin Laudun, auteur de romans policiers 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 4 avril 2024, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Marin Ledun, docteur en communication politique etspécialiste des questions liées au vote électronique, est l’auteur d’une vingtaine de romans traduits dans de nombreux pays et de pièces radiophoniques. Après un travail sur les enfants martyrs dans Modus operandi (Au Diable Vauvert, 2007), puis sur l’enfant cobaye et les biotechnologies dans Marketing viral (Au Diable Vauvert, 2008), il poursuit sa réflexion sur la

démocratie assistée par ordinateur ou encore sur le contrôle social et l’héritage culturel que le monde

contemporain lègue à ses enfants dans Le cinquième clandestin (La Tengo, 2009) et Un singe en Isère (Le

Poulpe, 2010). Les genres narratifs choisis – roman noir, thriller noir ou anticipation – ne sont chez lui qu’un prétexte pour étudier, en creux, les questions des limites du progrès, de la crise contemporaine et de ses conséquences sociales. […].

2024-04-04 fin : 2024-04-04 . .

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Marin Ledun, PhD in political communications and a specialist in electronic voting issues, is the author of some twenty novels, translated in many countries, and radio plays. Following his work on child martyrs in Modus operandi (Au Diable Vauvert, 2007), and on child guinea pigs and biotechnologies in Marketing viral (Au Diable Vauvert, 2008), he continues to reflect on computer-assisted democracy and on the role of the media

computer-assisted democracy, or the social control and cultural heritage that the contemporary

world bequeaths to its children in Le cinquième clandestin (La Tengo, 2009) and Un singe en Isère (Le

Poulpe, 2010). The narrative genres he chooses – novel noir, thriller noir or anticipation – are for him no more than a pretext for exploring, in depth, questions about the limits of progress, the contemporary crisis and its social consequences. […]

Marin Ledun, doctor en comunicación política y especializado en temas relacionados con el voto electrónico, es autor de una veintena de novelas, traducidas en numerosos países, y de obras radiofónicas. Tras sus trabajos sobre los niños mártires en Modus operandi (Au Diable Vauvert, 2007), y sobre los niños cobayas y la biotecnología en Marketing viral (Au Diable Vauvert, 2008), prosigue ahora su reflexión sobre la democracia asistida por ordenador y sobre el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de las nuevas tecnologías

democracia asistida por ordenador, y sobre el control social y la herencia cultural que el

legó a sus hijos en Le cinquième clandestin (La Tengo, 2009) y Un singe en Isère (Le

Poulpe, 2010). Los géneros narrativos que elige -novela negra, thriller negro o futurología- no son más que un pretexto para explorar los límites del progreso, la crisis contemporánea y sus consecuencias sociales. […]

Marin Ledun, Doktor der politischen Kommunikation und Spezialistin für elektronische Wahlen, ist Autorin von zwanzig Romanen, die in zahlreiche Länder übersetzt wurden, und von Hörspielen. Nachdem er sich in Modus operandi (Au Diable Vauvert, 2007) mit Kindermärtyrern und in Viral Marketing (Au Diable Vauvert, 2008) mit Kinderversuchen und Biotechnologien beschäftigt hat, setzt er seine Überlegungen zur

die Kinder der heutigen Generation sind in der Lage, sich mit der computergestützten Demokratie, der sozialen Kontrolle und dem kulturellen Erbe der Welt auseinanderzusetzen

die die moderne Welt ihren Kindern hinterlässt, in Le cinquième clandestin (La Tengo, 2009) und Un singe en Isère (Le

Poulpe, 2010). Die gewählten Erzählgenres – Roman noir, Noir-Thriller oder Antizipation – sind bei ihm nur ein Vorwand, um hintergründig die Fragen nach den Grenzen des Fortschritts, der zeitgenössischen Krise und ihren sozialen Folgen zu untersuchen. […]

