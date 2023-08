L’invité du mois : Julien Lescarret, matador et entrepreneur 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 12 mars 2024, Arcachon.

Petit-fils de procureur, fils de médecin, né à Pessac,Julien Lescarret devient matador de toros en 2002. Il a

combattu 300 taureaux, a gracié deux toros et un novillo et s’est produit dans les plus grandes arènes françaises, espagnoles et mexicaines. Julien Lescarret reste le premier torero à avoir gracié en 2012 un toro

dans des arènes du Sud-Ouest. Aucun mouchoir orange n’était tombé d’un palco depuis la naissance des

corridas « à la mode espagnole » à Bayonne, un siècle et demi auparavant. Après une grande carrière tauromachique, Julien Lescarret s’est lancé dans l’ouverture de charcuteries ibériques, dans lesquelles il véhicule les mêmes valeurs que dans l’arène : plaisir, partage et générosité. Avec son ouvrage Au risque de soi publié Au Diable Vauvert, le torero d’Aquitaine retrace, de l’apprentissage aux combats, les rencontres humaines et artistiques qui ont accompagné […].

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Born in Pessac, Julien Lescarret is the grandson of a public prosecutor and the son of a doctor. He became a bullfighting matador in 2002. He has

fought 300 bulls, pardoned two toros and a novillo, and performed in the biggest arenas in France, Spain and Mexico. Julien Lescarret remains the first bullfighter to have pardoned a toro in 2012

in a bullring in the South-West of France. No orange handkerchief had fallen from a palco since the birth of the

spanish-style bullfighting in Bayonne a century and a half ago. After a long career in bullfighting, Julien Lescarret set out to open Iberian delicatessens, in which he conveys the same values as in the bullring: pleasure, sharing and generosity. In his book Au risque de soi, published by Au Diable Vauvert, the bullfighter from Aquitaine retraces, from apprenticeship to combat, the human and artistic encounters that have accompanied his […]

Nieto de fiscal e hijo de médico, Julien Lescarret nació en Pessac y se hizo matador de toros en 2002. Ha toreado

toreado 300 toros, indultado dos toros y un novillo, y actuado en las mayores plazas francesas, españolas y mexicanas. Julien Lescarret sigue siendo el primer torero que ha indultado un toro en 2012

en una plaza de toros del suroeste de Francia. Ningún pañuelo naranja había caído de un palco desde el nacimiento del toreo ‘a la española’

corrida a la española en Bayona hace siglo y medio. Tras una larga carrera taurina, Julien Lescarret abrió su propia charcutería ibérica, en la que promueve los mismos valores que en la plaza: placer, compartir y generosidad. En su libro Au risque de soi, publicado por Au Diable Vauvert, el torero de Aquitania relata los encuentros humanos y artísticos que han acompañado su […]

Julien Lescarret wurde als Enkel eines Staatsanwalts und Sohn eines Arztes in Pessac geboren und wurde 2002 Toro-Matador. Er hat

300 Stiere gekämpft, zwei Toros und einen Novillo begnadigt und ist in den größten französischen, spanischen und mexikanischen Arenen aufgetreten. Julien Lescarret bleibt der erste Torero, der 2012 einen toro begnadigt hat

in Arenen im Südwesten Frankreichs. Kein orangefarbenes Taschentuch war von einem Palco gefallen seit der Geburt der

stierkämpfe « nach spanischer Art » in Bayonne, eineinhalb Jahrhunderte zuvor. Nach einer großen Stierkampfkarriere eröffnete Julien Lescarret iberische Delikatessengeschäfte, in denen er die gleichen Werte wie in der Arena vertritt: Genuss, Teilen und Großzügigkeit. In seinem Buch Au risque de soi, das im Verlag Au Diable Vauvert erschienen ist, zeichnet der Torero aus Aquitanien von der Ausbildung bis zu den Kämpfen die menschlichen und künstlerischen Begegnungen nach, die […]

