Ciné conférence Connaissance du monde – Macao de Robert-Emile Canat
22 Boulevard du Général Leclerc
Arcachon, 12 février 2024

Arcachon,Gironde

Ciné conférence Connaissance du monde – MACAO de Robert-Emile Canat.

« Nostalgie portugaise…réalité chinoise »

Robert-Émile CANAT se propose dans ce document unique consacré à Macao – cette étonnante et dérisoire poussière de l’ancien Empire portugais – de vous dévoiler l’originalité de ce lieu où se sont rencontrées, véritablement pour la première fois, les civilisations occidentale et extrême-orientale. Vous découvrirez un territoire mythique, envoûtant, où flotte encore comme un parfum du temps jadis avant de vous laisser vous enivrer, au rythme frénétique des jours et des nuits d’aujourd’hui..

2024-02-12 fin : 2024-02-12 17:00:00. EUR.

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ciné conférence Connaissance du monde – MACAO by Robert-Emile Canat.

« Portuguese nostalgia…Chinese reality »

In this unique document devoted to Macao – this astonishing and derisory dust of the former Portuguese Empire – Robert-Emile CANAT reveals the originality of this place where Western and Far Eastern civilizations met, truly for the first time. You’ll discover a mythical, bewitching land, where the scent of yesteryear still lingers before you become intoxicated by the frenetic rhythm of today?s days and nights.

Ciné conférence Connaissance du monde – MACAO de Robert-Emile Canat.

« Nostalgia portuguesa… realidad china »

En este documento único dedicado a Macao -este asombroso e irrisorio polvo del antiguo Imperio portugués- Robert-Emile CANAT revela la originalidad de este lugar donde las civilizaciones de Occidente y Extremo Oriente se encontraron por primera vez. Descubrirá una tierra mítica y encantadora donde aún perdura el aroma de antaño, antes de dejarse embriagar por el ritmo frenético de los días y las noches de hoy.

Kinokonferenz Connaissance du monde – MACAO von Robert-Emile Canat.

« Portugiesische Nostalgie … chinesische Realität »

Robert-Émile CANAT möchte Ihnen in diesem einzigartigen Dokument über Macau – diesem erstaunlichen und lächerlichen Staubkorn des ehemaligen portugiesischen Reiches – die Originalität dieses Ortes enthüllen, an dem sich die westliche und die fernöstliche Zivilisation zum ersten Mal wirklich begegnet sind. Sie werden ein mythisches, bezauberndes Gebiet entdecken, in dem noch immer der Duft vergangener Zeiten weht, bevor Sie sich vom hektischen Rhythmus der heutigen Tage und Nächte berauschen lassen.

