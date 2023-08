L’invité du mois : Nadalette La Fonta, féministe et auteure 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 6 février 2024, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Nadalette La Fonta a eu une brillante carrière dans lemarketing et la communication en entreprises en

France et à l’international (Renault, Apple, Thomson, IBM Europe). Active et engagée auprès de réseaux

féminins, sur les sujets de la parité, de la diversité et de l’inclusion et des missions pour des ONG, notamment en Inde ou avec PWN (Professional Women’s Network) et le Club du 21 ème siècle, où elle a contribué, en 2013, à la création du premier programme de mentoring destiné aux femmes issues de la diversité multiculturelle. Nadalette La Fonta s’est battue pour reprendre sa vie en main, paraplégique à la suite d’un accident opératoire en 2014. Elle a fait de son expérience résiliente une source d’inspiration, notamment à travers la conférence TEDx Rien ne nous arrive par hasard, pour laquelle elle a recueilli 2,5 millions de vues sur YouTube. Elle viendra partager sans détour […].

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . .

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nadalette La Fonta has had a brilliant career in marketing and corporate communications in France and abroad (Renault, Apple, Thomson, IBM Europe)

France and internationally (Renault, Apple, Thomson, IBM Europe). Active and committed to women?s networks

women’s networks, on the subjects of parity, diversity and inclusion and missions for NGOs, notably in India or with PWN (Professional Women’s Network) and the 21st Century Club, where in 2013 she helped create the first mentoring program for women from multicultural backgrounds. Nadalette La Fonta struggled to regain control of her life, paraplegic following a surgical accident in 2014. She has turned her resilient experience into a source of inspiration, notably through the TEDx conference Rien ne nous arrive par hasard, for which she has collected 2.5 million views on YouTube. She will be on hand to share her […]

Nadalette La Fonta ha desarrollado una brillante carrera en marketing y comunicación corporativa en Francia y a escala internacional (Renault, Apple, Thomson, IBM Europa)

Francia e internacionalmente (Renault, Apple, Thomson, IBM Europa). Activa y comprometida con las redes de mujeres

nadalette La Fonta es miembro activo de redes de mujeres, trabajando en temas de paridad, diversidad e inclusión, y en misiones para ONG, especialmente en India o con PWN (Professional Women’s Network) y el Club Siglo XXI, donde, en 2013, contribuyó a la creación del primer programa de mentoring para mujeres de orígenes multiculturales. Nadalette La Fonta ha luchado por recuperar el control de su vida como parapléjica tras un accidente durante una operación en 2014. Ha convertido su experiencia de resiliencia en una fuente de inspiración, sobre todo a través de la conferencia TEDx Rien ne nous arrive par hasard, para la que ha reunido 2,5 millones de visitas en YouTube. Compartirá su […]

Nadalette La Fonta hat eine erfolgreiche Karriere im Marketing und in der Unternehmenskommunikation in Frankreich und Deutschland absolviert

Frankreich und auf internationaler Ebene (Renault, Apple, Thomson, IBM Europe). Sie ist aktiv und engagiert sich in Netzwerken

sie war auch für NGOs tätig, u. a. in Indien oder bei PWN (Professional Women’s Network) und dem Club du 21 ème siècle, wo sie 2013 das erste Mentoring-Programm für Frauen mit multikulturellem Hintergrund mitgestaltete. Nadalette La Fonta kämpfte sich zurück in ihr Leben, nachdem sie nach einem Operationsunfall im Jahr 2014 querschnittsgelähmt war. Sie hat ihre resiliente Erfahrung zu einer Quelle der Inspiration gemacht, insbesondere durch die TEDx-Konferenz Nichts passiert uns zufällig, für die sie 2,5 Millionen Views auf YouTube gesammelt hat. Sie wird kommen, um ohne Umschweife […] zu teilen

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arcachon