L'invité du mois : Michèle Fitoussi, journaliste et auteure
Arcachon, 20 janvier 2024

Arcachon,Gironde

Editorialiste et grand reporter pendant de nombreuses années à Elle, Michèle Fitoussi a publié de nombreux

reportages, enquêtes, interviews en France comme à l’étranger.

Elle est l’auteur de plusieurs romans dont La Prisonnière (1999) co-écrit avec Malika Oufkir, best-seller traduit dans 30 pays et Prix Maison de la Presse en 1999. Son roman Victor a été adapté à l’écran par Thomas Gilou avec Pierre Richard dans le rôle-titre.

Son roman La Famille de Pantin publié en 2023 aux éditions Stock a reçu le Prix littéraire de la Ville

d’Arcachon en 2023..

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Michèle Fitoussi spent many years as an editorial writer and reporter for Elle

interviews in France and abroad.

She is the author of several novels, including La Prisonnière (1999), co-written with Malika Oufkir, a bestseller translated in 30 countries and winner of the 1999 Prix Maison de la Presse. His novel Victor was adapted for the screen by Thomas Gilou, with Pierre Richard in the title role.

His novel La Famille de Pantin, published in 2023 by Stock, was awarded the Prix littéraire de la Ville

of Arcachon in 2023.

Michèle Fitoussi fue redactora editorial y reportera de Elle durante muchos años

entrevistas en Francia y en el extranjero.

Es autora de varias novelas, entre ellas La Prisonnière (1999), coescrita con Malika Oufkir, un bestseller traducido en 30 países y ganador del premio Maison de la Presse en 1999. Su novela Victor fue adaptada al cine por Thomas Gilou, con Pierre Richard como protagonista.

Su novela La Famille de Pantin, publicada en 2023 por Stock, obtuvo el Prix littéraire de la Ville

de Arcachon en 2023.

Michèle Fitoussi war viele Jahre lang Redakteurin und Reporterin bei Elle

reportagen, Umfragen und Interviews in Frankreich und im Ausland veröffentlicht.

Sie ist Autorin mehrerer Romane, darunter La Prisonnière (1999), den sie gemeinsam mit Malika Oufkir verfasst hat. Der Bestseller wurde in 30 Länder übersetzt und 1999 mit dem Prix Maison de la Presse ausgezeichnet. Sein Roman Victor wurde von Thomas Gilou mit Pierre Richard in der Titelrolle verfilmt.

Sein Roman La Famille de Pantin, der 2023 im Verlag Stock erschien, erhielt den Prix littéraire de la Ville

d’Arcachon im Jahr 2023.

