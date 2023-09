Ciné conférence Connaissance du monde – Le Lac Baïkal de Vassili Durand 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 8 janvier 2024, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Ciné-conférence – Le Lac Baïkal de Vassili Durand.

« Au fil du Transsibérien »

Étape magique sur le parcours du Transsibérien, le lac Baïkal est à quatre jours de Moscou.

Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce lac est le plus vieux du monde (25 millions d’années). Véritable mer intérieure de 31500 km². le Baïkal est le lac de tous les superlatifs.

C’est le plus grand, le plus profond ; il a l’eau la plus pure du monde grâce aux crevettes dévoreuses de tous les déchets.

Le film est aussi une histoire de famille. Les réalisateurs Christian et Vassili DURAND vous raconteront une histoire de passion partagée, celle d’amoureux du Baïkal, russe et français, une histoire de quête du père achevée par le fils..

Ciné-conférence – Lake Baikal by Vassili Durand.

« On the Trans-Siberian Railway

A magical stopover on the Trans-Siberian Railway, Lake Baikal is just four days from Moscow.

Listed as a UNESCO World Heritage Site, this lake is the oldest in the world (25 million years). A veritable inland sea covering 31,500 km², Baikal is a lake of superlatives.

It’s the biggest, the deepest and has the purest water in the world, thanks to the shrimps that devour all the waste.

The film is also a family story. Directors Christian and Vassili DURAND will tell you a story of shared passion, that of Russian and French lovers of the Baikal, a story of the father?s quest completed by the son.

Conferencia cinematográfica – Lago Baikal de Vassili Durand.

« En el ferrocarril transiberiano

Mágica escala del Transiberiano, el lago Baikal está a sólo cuatro días de Moscú.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el lago más antiguo del mundo (25 millones de años). Auténtico mar interior de 31.500 km², el Baikal es un lago de superlativos.

Es el más grande, el más profundo y tiene el agua más pura del mundo, gracias a los camarones que devoran todos los residuos.

La película es también una historia familiar. Los directores Christian y Vassili DURAND les contarán una historia de pasión compartida, la de los amantes rusos y franceses del Baikal, una historia de la búsqueda del padre completada por el hijo.

Filmvortrag – Der Baikalsee von Wassili Durand.

« Auf den Spuren der Transsibirischen Eisenbahn »

Der Baikalsee ist ein magischer Zwischenstopp auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn und nur vier Tage von Moskau entfernt.

Dieser See, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist mit 25 Millionen Jahren der älteste der Welt. Der Baikalsee ist ein 31500 km² großes Binnenmeer und der See der Superlative.

Er ist der größte, der tiefste und hat dank der Garnelen, die alle Abfälle verschlingen, das sauberste Wasser der Welt.

Der Film ist auch eine Familiengeschichte. Die Regisseure Christian und Vassili DURAND erzählen Ihnen eine Geschichte von geteilter Leidenschaft, die Geschichte von russischen und französischen Baikal-Liebhabern, eine Geschichte von der Suche des Vaters, die vom Sohn vollendet wird.

