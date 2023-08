L’invité du mois : Magyd Cherfi Chanteur, écrivain et parolier 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 19 décembre 2023, Arcachon.

Magyd Cherfi est chanteur, écrivain et parolier. Après l’épopée historique de Zebda et l’envol en solo de son

chanteur Magyd Cherfi, l’artiste de scène qui écrit, est devenu écrivain. Son troisième livre, Ma part de Gaulois (première sélection Goncourt 2016) a été un imposant succès de librairie.

La lecture-musicale Longue haleine rassemble des extraits de Livret de famille (2004), de La Trempe

(2007) et de Ma part de Gaulois, accompagnés de chansons. Magyd Cherfi explore ici les thématiques

liées à la vaste question de l’identité.

Une écriture vive, poétique et un ton souvent ironique font de ses textes des récits percutants et tendres..

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Magyd Cherfi is a singer, writer and lyricist. After the historic epic of Zebda and the solo flight of his singer

singer Magyd Cherfi, the performer who writes, has become a writer. His third book, Ma part de Gaulois (first Goncourt selection 2016) was a huge bestseller.

The musical reading Longue haleine features excerpts from Livret de famille (2004), La Trempe

(2007) and Ma part de Gaulois, accompanied by songs. Here, Magyd Cherfi explores themes

of identity.

Vivid, poetic writing and an often ironic tone make his texts hard-hitting, tender tales.

Magyd Cherfi es cantante, escritor y letrista. Tras la epopeya histórica de Zebda y el vuelo en solitario de su cantante

cantante Magyd Cherfi, el intérprete que escribe se ha convertido en escritor. Su tercer libro, Ma part de Gaulois (preseleccionado para el Goncourt en 2016) fue un gran éxito de ventas.

La lectura musical Longue haleine reúne extractos de Livret de famille (2004), La Trempe

(2007) y Ma part de Gaulois, acompañados de canciones. Magyd Cherfi explora los temas

de la identidad.

Su escritura vívida y poética y su tono a menudo irónico dan lugar a historias duras y tiernas.

Magyd Cherfi ist Sänger, Schriftsteller und Texter. Nach dem historischen Epos von Zebda und dem Soloflug seines

sängers Magyd Cherfi ist der schreibende Bühnenkünstler zum Schriftsteller geworden. Sein drittes Buch, Ma part de Gaulois (erste Auswahl Goncourt 2016), war ein imposanter Erfolg in den Buchhandlungen.

Die musikalische Lesung Longue haleine versammelt Auszüge aus Livret de famille (2004), La Trempe

(2007) und Ma part de Gaulois (Mein Anteil an den Galliern), begleitet von Liedern. Magyd Cherfi erkundet hier die Themen

die mit der weitreichenden Frage der Identität verbunden sind.

Ein lebhafter, poetischer Schreibstil und ein oft ironischer Ton machen seine Texte zu eindringlichen und zärtlichen Erzählungen.

