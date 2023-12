Du bassin d’Arcachon aux océans : Où en est la puissance maritime française ? 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 4 décembre 2023, Arcachon.

Les forces et faiblesses de l’économie maritime, à l’échelle du Bassin d’Arcachon, de la Gironde et de la France

Quels sont les acteurs des leviers de la compétitivité ? Comment résister au cœur de la guerre géoéconomique qui rebat sans cesse les cartes et remet en cause les positions acquises ? Comment concilier la guerre industrielle et la guerre des services, d’un côté, aux combats environnementaux, de l’autre ?

par Hubert Bonin, professeur émérite d’histoire économique.

Organisé par l’UTLARC..

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The strengths and weaknesses of the maritime economy, at the level of the Arcachon Basin, the Gironde and France as a whole

Who are the players behind the levers of competitiveness? How can we resist the geo-economic war that is constantly reshuffling the deck and challenging our established positions? How can we reconcile the industrial and service wars, on the one hand, with the environmental battles, on the other?

by Hubert Bonin, Professor Emeritus of Economic History.

Organized by UTLARC.

Los puntos fuertes y débiles de la economía marítima, a escala de la cuenca de Arcachon, la Gironda y Francia en su conjunto

¿Quiénes están detrás de las palancas de la competitividad? ¿Cómo resistir a la guerra geoeconómica que no cesa de reorganizar el tablero y de cuestionar nuestras posiciones? ¿Cómo conciliar la guerra industrial y la guerra de los servicios, por una parte, y la batalla medioambiental, por otra?

por Hubert Bonin, Profesor Emérito de Historia Económica.

Organizado por la UTLARC.

Stärken und Schwächen der maritimen Wirtschaft, auf der Ebene des Bassin d’Arcachon, des Departements Gironde und Frankreichs

Wer sind die Akteure an den Hebeln der Wettbewerbsfähigkeit? Wie kann man im Herzen des geoökonomischen Krieges, der die Karten ständig neu mischt und gewonnene Positionen in Frage stellt, bestehen? Wie kann man den Industrie- und Dienstleistungskrieg auf der einen Seite mit den Umweltkämpfen auf der anderen Seite vereinbaren?

von Hubert Bonin, emeritierter Professor für Wirtschaftsgeschichte.

Organisiert von der UTLARC.

