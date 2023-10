Visite guidée : Balade gourmande à Arcachon 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 2 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Les balades gourmandes se déroulent sur 2 heures de visite et dégustation.

Pour cette balade Sandrine va vous parler de l’histoire d’Arcachon mais surtout de la ville d’été en passant déguster des bonnes choses du coin. Les visites alterneront entre balade salée et balade sucrée avec différents commerçants.

Inscription et renseignements auprès de l’Office de Tourisme..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The gourmet walks take place over 2 hours of visits and tastings.

On this tour, Sandrine will tell you all about the history of Arcachon, but above all about the summer town, while sampling local delicacies. The tours will alternate between savory and sweet strolls with different merchants.

Registration and information at the Tourist Office.

Los paseos gastronómicos se desarrollan a lo largo de 2 horas de visitas y degustaciones.

En este recorrido, Sandrine le hablará de la historia de Arcachon y, sobre todo, de la ciudad veraniega, mientras degusta las delicias locales. Los recorridos alternarán paseos salados y dulces con diferentes comerciantes.

Inscripciones e información en la Oficina de Turismo.

Die Gourmet-Spaziergänge dauern zwei Stunden mit Besichtigung und Verkostung.

Bei diesem Spaziergang wird Ihnen Sandrine etwas über die Geschichte von Arcachon erzählen, aber vor allem über die Sommerstadt, während Sie an einer Kostprobe von lokalen Leckereien vorbeikommen. Die Besuche wechseln zwischen salzigen und süßen Spaziergängen mit verschiedenen Händlern ab.

Anmeldung und Informationen beim Office de Tourisme.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Arcachon