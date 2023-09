Ciné conférence Connaissance du monde – La Californie d’Eric Courtade 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 27 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Ciné-conférence – La Californie d’Eric Courtade

« Sur la route du Mythe »

Aux sources mêmes du mythe américain, la Californie.

Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable Yosemite, des gigantesques séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des villes fantômes à Hollywood, tout est spectaculaire, tout est enivrant !

Tous les ingrédients sont réunis à travers l’œil d’Éric COURTADE pour nous téléporter en

« Californie, sur la route du mythe… »..

Ciné-conférence – California by Eric Courtade

« On the road to myth

At the very source of the American myth, California.

From the charm of San Francisco to the furnace of Death Valley, from the legendary Route 66 to the incomparable Yosemite, from the gigantic redwoods to the wild Pacific coast, from ghost towns to Hollywood, everything is spectacular, everything is intoxicating!

Éric COURTADE?s eye brings together all the ingredients to teleport us to « California, on the myriad of roads »

« California, on the road to myth… ».

Conferencia de cine – California por Eric Courtade

« De camino al mito

California se encuentra en el corazón mismo del mito americano.

Del encanto de San Francisco al horno del Valle de la Muerte, de la legendaria Ruta 66 al incomparable Yosemite, de las gigantescas secuoyas a la salvaje costa del Pacífico, de los pueblos fantasma a Hollywood, ¡todo es espectacular, todo es embriagador!

El ojo de Éric COURTADE reúne todos los ingredientes para transportarnos a « California, camino de lo micénico »

¿ »California, camino del mito »?

Filmvortrag – Eric Courtades Kalifornien

« Auf der Straße des Mythos »

An den Wurzeln des amerikanischen Mythos liegt Kalifornien.

Vom Charme San Franciscos bis zur Hitze des Death Valley, von der legendären Route 66 bis zum unvergleichlichen Yosemite, von den gigantischen Mammutbäumen bis zur wilden Pazifikküste, von den Geisterstädten bis Hollywood, alles ist spektakulär, alles ist berauschend!

Alle Zutaten sind in Eric COURTADEs Auge vereint, um uns nach Kalifornien zu teleportieren

« Kalifornien, auf der Straße des Mythos… ».

