L’invité du mois : Nasim Marashi, romancière, scénariste et journaliste iranienne 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 21 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Née en 1984, Nasim Marashi est romancière, scénariste et journaliste iranienne. Son premier roman

L’automne est la dernière saison est devenu en quelques années un véritable best-seller et a remporté

le Prix Jalal Al Ahmad, l’un des prix les plus prestigieux en Iran. Avec beaucoup de poésie de talent, Nasim

Marashi soulève la question du départ et de la liberté en mêlant le réel et l’intime, l’histoire quotidienne et la grande Histoire. Elle dit le monde sans jamais renoncer.

Partenariat Festival Lettres du Monde.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Born in 1984, Nasim Marashi is an Iranian novelist, screenwriter and journalist. Her first novel

Autumn is the last season became a bestseller in just a few years, and won the

the Jalal Al Ahmad Prize, one of Iran?s most prestigious awards. With great poetic talent, Nasim

Marashi raises the question of departure and freedom, blending the real and the intimate, the everyday and the great. She speaks of the world without ever giving up.

World Letters Festival partnership

Nasim Marashi, nacida en 1984, es una novelista, guionista y periodista iraní. Su primera novela

El otoño es la última estación se convirtió en un éxito de ventas en pocos años y ganó el Premio Jalal Al Ahmad

el Premio Jalal Al Ahmad, uno de los galardones más prestigiosos de Irán. Con gran talento poético, Nasim

Marashi plantea la cuestión de la partida y la libertad mezclando lo real y lo íntimo, lo cotidiano y lo histórico. Habla del mundo sin rendirse jamás.

Colaboración con el Festival Mundial de las Letras

Nasim Marashi, geboren 1984, ist eine iranische Romanautorin, Drehbuchautorin und Journalistin. Ihr erster Roman

Herbst ist die letzte Jahreszeit wurde innerhalb weniger Jahre zu einem Bestseller und gewann den

den Jalal-Al-Ahmad-Preis, einen der renommiertesten Preise im Iran. Mit viel poetischem Talent schreibt Nasim

Marashi die Frage des Aufbruchs und der Freiheit auf, indem sie Reales und Intimes, Alltagsgeschichte und große Geschichte miteinander verbindet. Sie erzählt von der Welt, ohne jemals aufzugeben.

Partnerschaft Festival Lettres du Monde

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arcachon